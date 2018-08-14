Ольштын, Польша, 14 августа, 2018, 20:44 — ИА Регнум. В больнице польского города Ольштына покончил с собой гражданин Украины, приехавший в страну на заработки, сообщило 14 августа Польское радио со ссылкой на издание Gazeta Olsztynska.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Как сообщили местные СМИ, мужчина попал в больницу после несчастного случая, произошедшего с ним на работе. Он не имел медицинской страховки и боялся депортации на родину.

Напомним, польский суд рассмотрит дело гражданки Украины, родившей ребенка прямо на рабочем месте и попытавшейся его убить.

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