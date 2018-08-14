Москва, 14 августа, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Останкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор 49-летнему жителю столицы за заведомо ложное сообщение о взрывном устройстве. Об этом сообщает 14 августа пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ходе судебного процесса было установлено, что 7 мая 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил на номер «112» и сообщил о якобы готовящемся теракте в одном из культурно-досуговых центров Подмосковья.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК России «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей».

С учётом позиции гособвинителя Останкинской межрайонной прокуратуры суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне на рассмотрение в Государственную думу был внесён проект закона о дальнейшем ужесточении наказания для «телефонных террористов». Авторы проекта заявили, что ужесточение наказания по статье 207 УК в 2014 году не снизило количество преступлений и число заведомо ложных сообщений об терактах только увеличилось.

Читайте подробнее: Законопроект, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм», внесен в ГД