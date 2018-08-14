Челябинск, 14 августа, 2018, 19:28 — ИА Регнум. В проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали из Челябинска до Екатеринбурга вошёл новый участник. Им стал Магнитогорский металлургический комбинат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минэкономразвития.

Mmk.ru Магнитогорский металлургический комбинат

Информация об этом была доведена до губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на прошедшем 14 августа аппаратном совещании. Взнос компании составил 10 млн рублей.

Отметим, сейчас в хозяйственном партнёрстве «Уральская скоростная магистраль» состоит шесть участников. Среди них правительства Свердловской и Челябинской областей, Русская медная компания, «РВМ-Капитал», Челябинский трубопрокатный завод и ММК.

Напомним, ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» станет частью транспортного коридора из Пекина до Москвы. В перспективе его продлят до Берлина.