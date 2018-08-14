Астана, 14 августа, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Школа на 600 мест с интернатом на 300 мест в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области никому не нужна, заявил аким (глава) региона Даниал Ахметов. Об этом 14 августа сообщает издание AltayNews.

Школьники в Темиртау. 1950-е

По его словам, необходимое число школьников не соберется даже во всем районе. Строительные работы на объекте завершены на 95%. Строительство началось еще в 2013 году, но для его завершения не хватило средств. В частности, школу необходимо оснастить мебелью и оборудованием.

Ахметов сказал, что школа будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. К 1 сентября 2018 года будет введен в эксплуатацию основной корпус школы. Глава региона задался также вопросом о необходимости строительства малокомплектной школы на 50 учащихся в селе Жолнускау Курчумского района.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа школы отсутствовали в 1636 селах Казахстана. Более 26 тыс. детей вынуждены ездить до места учебы на автобусах, а 3,2 тыс. детей остаются с ночёвкой в пришкольных интернатах.