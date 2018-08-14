Фатеж, Курская область, 14 августа, 2018, 19:17 — ИА Регнум. В Курской области установлен факт мошенничества, совершенного в особо крупном размере при капитальном ремонте социального учреждения в Фатежском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курской области.

Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

По версии следствия, организация, с которой был заключен контракт на капремонт кровли здания, при сдаче объекта включила в акт приемки работы, которые на самом деле не проводились. При этом акт был подписан, из-за чего ущерб фонду составил более миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводятся специализированные экспертизы. Следователи устанавливают всех причастных к совершению противоправных действий.