Генуя, Италия, 14 августа, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Российских граждан среди обнаруженных жертв обрушения автомобильного моста в Генуе пока нет, сообщает 14 августа РИА Новости со ссылкой на информацию генкосульства России в этом итальянском городе.

Roma.mid.ru Мост в Генуе

Представитель дипмиссии подчеркнул, что эти данные пока не могут считаться окончательными, так как разбор завалов на месте трагедии еще продолжается.

«Граждан РФ среди 22 погибших точно нет. На данный момент разбор завалов продолжается», — цитирует агентство сообщение представителя российской дипмиссии в Генуе.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине дня 14 августа в Генуе обрушился 200-метровый участок автомобильного моста, соединяющего две части города. По последним сообщениям местных властей, при этом погибло около 30 человек, десятки получили травмы, состояние многих пострадавших остается тяжелым.

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