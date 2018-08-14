Лондон, 14 августа, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Великобритания не выполняет своих международных обязательств в рамках расследования смерти экс-замгендиректора компании «Аэрофлот»Николай Глушкова, заявили 14 августа в посольстве России в Лондоне.

Man vyi Скотланд-Ярд

Как отметили в диппредставительстве, власти Соединённого Королевства не предоставляют российской стороне никакого доступа к материалам расследования смерти гражданина России, квалифицируемой как убийство, передаёт ТАСС.

В посольстве подчеркнули, что с момента смерти Николая Глушкова прошло уже пять месяцев, однако «дело продолжает оставаться покрытым завесой тайны», а само расследование «странным образом чрезмерно затягивается без всяких видимых на то причин».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший соратник российского бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков скончался 13 марта в Лондоне. По данным Скотленд-Ярда, экспертиза показала, что смерть наступила в результате «сжатия на шее».

В России Глушков был заочно приговорён судом к восьми годам лишения свободы по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 90-х годах.