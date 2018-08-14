Выборг, Ленинградская область, 14 августа, 2018, 18:52 — ИА Регнум. На фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге в рамках конкурсной программы игрового кино был показан фильм режиссера Александра А. Шейна«ВМаяковский». Это неоднозначная, в чём-то даже способная эпатировать работа со сложным кинематографическим языком, который оказался не очень близок довольно большому числу собравшихся в кинотеатре «Выборг Палас». Если к началу сеанса зал был переполнен, то уже после первых десяти минут к выходу начали тянуться вереницы зрителей, среди которых были и некоторые кинематографисты. Впрочем, до конца фильма досидел совсем не маленький процент киноманов.

Цитата из к/ф «ВМаяковский», реж. Александр Шейн. 2017. Россия Владимир Маяковский

Фильм с актером Юрием Колокольниковым в роли поэта и Чулпан Хаматовой в роли его возлюбленной Лили Брик, созданный на основе серьезного изучения материалов о жизни и творчестве Владимира Маяковского, всё же не является ни линейной биографией, ни сугубо авангардистским изыском, основанным на зауми как принципе. По словам Штейна, это не совсем фильм, а междисциплинарное исследование, итогом которого является проект «Атлас ВМаяковский». Картина является всего лишь смысловым стержнем проекта. В рамках фестиваля планировалось представление этого проекта, но, к сожалению, Александр Штейн не смог представить его и вообще приехать на фестиваль. Как сообщил он сам, отвечая на вопросы журналистов по скайпу, ему пришлось делать сделать выбор в пользу своей семьи, так как фестиваль совпал с детскими каникулами.

На вопрос о том, какова аудитория его фильма, режиссер ответил, что вообще-то снимает все фильмы для своей мамы, но аудиторией фильма являются все те зрители, которые остались в зале. По мнению Шейна, он вряд ли смог бы как-то облегчить вхождение зрителей в мир своей картины, так как невозможно сделать такие темы, как космизм и поиск смысла жизни, проще, чем они есть.

Фильм «ВМаяковский» был избран для традиционного выездного показа в финском городе Котка, который состоится 15 августа.

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходит в Выборге с 10 по 16 августа.