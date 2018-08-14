Уфа, 14 августа, 2018, 18:52 — ИА Регнум. В филиале Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) в городе Стерлитамаке (Башкирия) открывается новая лаборатория, где будут разрабатываться новые технологии производства соды. Как сообщает «МК-Уфа», предполагается, что в новой лаборатории, которая заработает до конца 2018 года появится научная площадка, где исследования будут вестись на современном атомно-абсорбционном спектрометре.

Soda.ru Лаборатория

Дорогостоящий прибор позволяет определять атомный состав в металлах и сплавах, а также любых других веществах. Сегодня в республике аналогов этому высокотехнологичному оборудованию не существует, даже в региональной академии наук работают на подобных приборах, которым исполнилось полвека.

Лаборатория в Стерлитамакском УГНТУ создается при поддержке Башкирской содовой компании. Помимо новых способов производства соды и поливинилхлорида, здесь будут отрабатываться методики анализа токсичности почв и различных сред, технологии рекультивации загрязненных почв и переработки отходов производства.

«Лаборатория уникальна для Стерлитамака, — уверен заведующий кафедрой «Общая химическая технология» Стерлитамакского филиала УГНТУ, доктор технических наук, профессор Рустем Даминев. — Проведение на ее базе поисковых и экологических исследований позволит еще больше направить вузовскую и производственную науки на благо родного города и его жителей».

Как подчеркивает «МК», Башкирская содовая компания заинтересована в разработке новых технологий производства соды, так как крайне нуждается в сырье. На сегодняшний день в мире существуют две действующих технологии производства соды — метод Хоу и метод Сольве. Метод Сольве, при котором хлорид натрия взаимодействует с аммиаком и диоксидом углерода, является основным для подавляющего большинства промышленных предприятий мира ввиду его экологичности. При первом методе, когда хлорид натрия вступает в реакцию с диоксидом углерода и аммиаком, в большом избытке образуется хлорсодержащий продукт, который вреден для растений и почв. На крупнейшем в России содовом производстве в Стерлитамаке используется метод Сольве. Работа по созданию новых технологий производства соды ведется в различных странах в постоянном режиме. Например, в Индии разрабатывают метод, который предполагает создание кальцинированной соды из углекислого газа без использования хлорида натрия. Этому способу еще предстоит пройти апробацию у мирового научного сообщества. Лаборатория в Стерлитамаке станет такой научной площадкой.