Краснодар, 14 августа, 2018, 18:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае к 1 сентября откроется пять новых школ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Новая школа в Краснодаре

Две новые школы появятся в Краснодаре, одна школа-сад — в Туапсинском районе, а также по одной начальной школе — в Сочи и в Северском районе. Также в регионе к концу 2018 года планируют завершить строительство еще пяти школ. Это позволит выполнить указы президента и организовать обучение школьников в одну смену.

Всего в 2018 году в Краснодарском крае планируют создать более 8,5 тыс. новых учебных мест в школах. Это значительно больше, чем в прошлые годы. К примеру, за 2016 и 2017 годы в регионе было введено 11,7 тыс. мест.

Самая большая из новых школ будет открыта в Краснодаре. Новое учебное заведение на 1550 мест построено на улице имени Героя И. В. Яцкова в Прикубанском округе. В школе есть помещения для «продленки», библиотечный и читальный зал, столовая на 582 места. Кроме того, школа имеет и развитую спортивную инфраструктуру: здесь построены два спортзала, в одном из которых можно проводить соревнования, зал с тренажерами, а на территории размещен большой стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, баскетбольными и волейбольными площадками.

Примечательно, что школа была построена частным инвестором, а после будет выкуплена у застройщика в рамках программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и переведена в муниципальную собственность. Как рассказала исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева, это один из способов создания новых учебных мест в регионе.

«В крае активно используются различные способы при создании новых мест в образовательных организациях, в том числе и привлечение частных застройщиков при строительстве школ. Это позволяет решить вопросы с развитием социальной инфраструктуры в новых жилых микрорайонах», — сказала Елена Воробьева.

По словам главы ведомства, такой способ позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств, так как с момента выделения денег и до ввода новых учебных мест проходит значительно меньше времени, чем если бы здание строилось изначально за бюджетные деньги. При этом выкуп готовой школы также позволяет определить качество строительства и функциональное наполнение здания еще на этапе покупки.

Еще одно новшество — строительство школы-сада в Туапсинском районе региона. Она откроется в селе Тенгинка, и благодаря ее открытию все школьники будут учиться в одну смену. В образовательном комплексе смогут заниматься 550 детей, при этом детский сад расположен на одной территории со школой, а значит, адаптация детей к новому ритму будет проходить безболезненно. Ранее в Краснодарском крае уже было открыто подобное учебное заведение — в Староминском районе.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе администрации края, всего 1 сентября 2018 года в регионе откроется 1150 школ. В 12 из них был проведен капитальный ремонт, и только за счет этого удалось создать почти 1,4 тыс. новых мест. Всего на подготовку школ к новому учебному году было выделено 1,5 млрд рублей. Они пошли на ремонт, покупку автобусов и учебников.