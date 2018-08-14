Новосибирск, 14 августа, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Не успели специалисты Горзеленхоза повторно высадить 80 саженцев яблони сорта «Рудольф» на месте не переживших сибирскую зиму предшественниц, как неизвестные повредили четыре дерева.

Иван Шилов ИА REGNUM Криминал, Хулиган

«Скорее всего, это было сделано каким-то острым предметом. Может быть, гвоздём или отвёрткой. Сейчас тут не узнаешь. Деревья были обработаны бальзамом «искусственная кора». Он лечит и дезинфицирует дерево», — цитируют «Новосибирские новости» главного агронома Горзеленхоза Татьяну Поплавскую.

Вандалы также разрисовали краской парапет набережной и расписали спуск к реке.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что «крайне возмущён поведением некоторых новосибирцев».

«В этом году мы завершаем второй этап благоустройства Михайловской набережной. В прошлом месяце подрядчики высадили новые яблони. Но какие-то бессовестные хулиганы уже успели не только порезать несколько деревьев, но и поломать цветы, разрисовать парапет. С таким отношением никаких денег на благоустройство Новосибирска не хватит. Давайте будем уважать чужой труд! Порядок в городе — это ответственность всех горожан», — написал Локоть на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/Anatoly.Lokot/posts/875920099462562

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля на Михайловской набережной Новосибирска повторно были высажены 80 саженцев яблони — после того как их предшественницы не пережили зиму. Замена была произведена специалистами подрядной организации в рамках гарантийных обязательств. Цена каждого дерева около семи-восьми тысяч рублей.

Реконструкция набережной в Новосибирске начата в 2017 году. Все работы по благоустройству второй очереди набережной должны завершиться до 15 октября. Общая стоимость первого этапа благоустройства — 289,9 млн рублей. Средства выделены в том числе и из федерального бюджета

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Напомним, что в прошлом году вандалы с корнем выдернули четыре высаженных на набережной яблони.