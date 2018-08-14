Ставрополь, 14 августа, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Гостем Северо-Кавказского молодежного форума «Машук — 2018» стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ходе визита 14 августа он изучил проекты, размещенные на «Экотропе», побывал в шатре «Про Героев», рассказал о том, как проходит в России Год добровольца (волонтера), поскольку является председателем оргкомитета по его проведению и хорошо знаком с данными статистики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

Сергей Кириенко также провел с участниками первой смены «Машука» практический тренинг. Он состоял из двух этапов. На первом этапе 24 команды обучались навыкам переговоров и стратегического планирования. На втором — восьми победившим командам предстояло испытание — преодолеть гладкую отвесную стену высотой четыре метра, которая не имела ступенек и неровностей. При этом членам команд было запрещено разговаривать друг с другом и пользоваться какими-либо подручными средствами, чтобы взобраться на стену.

По словам организатора тренинга Дмитрия Лифановского, участники форума показали умение слаженно работать в команде, выполняя труднейшее задание. Они потратили на подъем одного форумчанина примерно 15 секунд, что является одним из самых лучших результатов за всю 25-летнюю историю проведения тренинга.

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Что касается Года добровольца, то, по словам Сергея Кириенко, уже 10 млн российсих граждан являются волонтерами. Для вовлечения в это движение еще большего числа жителей России создан общероссийский информационный портал «Доброволец России». Как отметил замруководителя администрации президента, на нем можно выбрать для себя сферу деятельности и узнать, где расположены ближайшие добровольческие организации.

Именно через этот портал, подчеркнул Кириенко, были набраны волонтеры для участия в мероприятиях чемпионата мира по футболу в 2018 году и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Северо-Кавказский молодежный форум «Машук — 2018» проходит в Пятигорске с 11 августа. В 2018 году форум проводится уже в девятый раз. Его участниками стали за эти годы около 20 тыс. человек. В нынешнем году «Машук» посвящен Году добровольца в России.

В среду, 15 августа, Северо-Кавказский молодежный образовательный форум посетит президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.