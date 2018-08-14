Владимир, 14 августа, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Во Владимирской области будут судить врача, которая проигнорировала вызов умирающего человека и не направила к нему скорую помощь. Как сообщила 14 августа пресс-служба региональной прокуратуры, сейчас дело направлено в суд. Фельдшеру Кольчугинской районной больницы, которая обвиняется в халатности, повлекшей смерть человека. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Иван Шилов ИА REGNUM Не скорая медицинская помощь

По данным следствия, в декабре 2017 года в Кольчугинскую районную больницу позвонил мужчина, который сообщил о порезе груди. Он просил прислать к нему скорую помощь, заявляя, что ранение серьезное, а сам он уже не может двигаться. Однако фельдшер почему-то не стала регистрировать этот вызов и передавать информацию бригаде скорой помощи. В итоге мужчину доставили в больницу только спустя три часа. В медицинском учреждении он умер из-за потери крови.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Кольчугинском районе уже был подобный случай. 31 декабря 2016 года в Кольчугино от переохлаждения умерла 41-летняя женщина. Перед смертью ее заметили жители дома, около которого она лежала. Одна из жительниц попыталась вызвать медиков, но диспетчер сообщил, что свободных машин нет, все врачи находятся на вызовах.