Душанбе, 14 августа, 2018, 18:27 — ИА Регнум. С 1 сентября 2018 года в Таджикистане вырастут пенсии, стипендии и заработные платы сотрудников бюджетных организаций. Соответствующий указ «О мерах по усилению уровня социальной защищённости населения и увеличению действующих должностных окладов государственных служащих, работников бюджетных учреждений, организаций, размеров пенсий и стипендий» сегодня, 14 августа, подписал президент страны Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба главы государства.

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Так, на 15% повысятся оклады работников организаций и учреждений, финансируемых из бюджета страны, в том числе технического и обслуживающего персонала органов государственного управления, судебных органов и прокуратуры, обороны, правоохранительных органов, местных исполнительных органов государственной власти, органов самоуправления посёлков. Также на 15% вырастут стипендии студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования, кроме курсантов высших военных учебных заведений и Академии МВД.

На 10% вырастут оклады военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов прокуратуры и других правоохранительных органов.

В первый день осени повысятся и размеры пенсий по возрасту — минимальная и базовая вырастет на 15,4% и составит 180 сомони (1304 рубля). Максимальная увеличится на 13,5% и установится в размере 850 сомони (6159 рублей).

Документом также предусмотрено повышение действующего размера трудовых пенсий неработающих пенсионеров — на 30% от минимального размера пенсии по возрасту. Кроме того, на 60% от этого же размера повысятся социальные пенсии по возрасту (кроме пенсий матерей, родивших десять детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста), по инвалидности для инвалидов II и III групп (кроме пенсий инвалидов II группы с детства) и по потере кормильца.

На 6,7% будет проиндексирована страховая часть пенсий, которые были назначены до 1 января 2018 года. На столько же проиндексируется и пенсионный капитал застрахованных лиц за 2017 год.

Напомним, что в прошлый раз пенсии, стипендии и заработные платы в Таджикистане были повышены два года назад — 1 июля 2016 года.