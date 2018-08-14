Крым, 14 августа, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Археологи нашли на территории крымского музея-заповедника «Херсонес Таврический» уникальную печать греческого чиновника, изготовленную предположительно в IV веке до нашей эры. Об этом журналистам 14 августа рассказала руководитель экспедиции Надежда Новосёлова.

Марина Каширская ИА REGNUM Музей-заповедник «Херсонес Таврический»

«Нам удалось открыть печать человека, который отвечал за городскую жизнь древнего Херсонеса. Она выполнена из камня халцедон в виде штемпеля, на котором начерчены имя госчиновника и его символы. Ориентировочно она была изготовлена в IV веке до нашей эры», — отметила специалист.

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