Генуя, Италия, 14 августа, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Трагедия в Генуе показала, что обслуживание инфраструктуры в Италии находится не на должном уровне, заявил журналистам во вторник, 14 августа, министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли.

Строительство

В результате обрушения построенного в 1967 году моста, по предварительным данным, погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 30 человек, среди которых есть по меньшей мере один ребенок. По данным правоохранителей, обрушение произошло «внезапно» и молниеносно. В службе пожарной охраны сообщили, что из-за обрушения моста с 50-метровой высоты упали по меньшей мере 20 автомобилей.

«Такие трагедии не должны происходить в цивилизованных странах. Мы выясним, на ком лежит ответственность, и он должен будет заплатить за все. Но сейчас говорить об этом преждевременно», — цитирует министра Il Fatto Quotidiano.

Министр юстиции Альфонсо Бонафеде на своей странице в Twitter высказался в том же духе: «Тот, кто должен за это заплатить, заплатит. А сейчас нужно проявить уважение ко всем пострадавшим, ко всем, кому сейчас больно».

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Министр внутренних дел Маттео Сальвини допускает, что причиной ненадлежащего обслуживания моста стала экономия средств по требованию властей ЕС. Если это подтвердится, то Италии стоит пересмотреть свое отношение к брюссельским ограничениям, считает Сальвини.

Глава МВД также попросил подчиненных подготовить ему список «имен и фамилий всех ответственных».

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Сенатор от Демократической партии Стефано Эспозито выразил крайнее недовольство тем, что новые власти страны используют трагедию для «пропаганды». По его данным, ответственность за состояние моста лежала на компании-концессионере, а не на государстве.

Оппоненты демократов не считают, что их высказывания являются пропагандой. Глава комиссии сената Альберто Баньяи прокомментировал трагедию в Генуе одним словом: «Austerità» («жесткая экономия»), но смысл комментария вполне ясен: сенатор разделяет подозрения Сальвини в том, что к трагедии привело недостаточное финансирование из-за жестких правил ЕС.