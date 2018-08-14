Новосибирск, 14 августа, 2018, 18:14 — ИА Регнум. «Ошибка новичка» могла стать причиной крушения легкомоторного самолёта в Заельцовском районе Новосибирска 25 июля. Это, как заявил сегодня, 14 августа, на пресс-конференции руководитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Денис Костенко, приоритетная версия происшествия.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Авиакатастрофа. Паника в салоне

«По словам Костенко, владелец самолета, сидевший за штурвалом, не имел разрешения на полёт в условиях ограниченной видимости и, по сути, нарушил закон, поднявшись в небо в условиях тумана. Кроме того, у мужчины не было большого опыта пилотирования, он «налетал» не более ста часов», — пишет «Российская газета».

В то же время на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры отмечается, что «за шесть месяцев 2018 года зафиксировано 53 авиационных события, из которых 43 составляют инциденты, семь — повреждения воздушных судов и три катастрофы, в которых погибло семь человек».Основные причины происшествий — ошибочные действия пилотов и пренебрежения ими правил полетов.

В первом полугодии текущего года в сфере соблюдения безопасности полётов выявлено 289 нарушений закона; внесено 71 представление; 46 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 25 — к административной; в судебные органы направлено 25 заявлений; по материалам проверок исполнения федерального законодательства на транспорте возбуждено одно уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля потерпел крушение легкомоторный самолёт Cirrus, вылетевший из Новосибирска в Томск. Самолёт был обнаружен в лесном массиве Заельцовского района города Новосибирска. Пилот погиб. По факту крушения Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть одного человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). А межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиапроисшествия.