Ташкент, 14 августа, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Представители Всемирного объединения турок-месхетинцев проявили интерес к сотрудничеству с Узбекистаном в сфере туризма и гостиничного сервиса, сообщает 14 августа издание UzReport со ссылкой на государственный комитет республики по инвестициям.

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В Ташкенте состоялась встреча делегации Всемирного объединения во главе с председателем Зиятдином Кассановым с представителями государственного комитета. Стороны обсудили возможность реализации совместных проектов.

Отметим, месхетинские турки являются субэтнической группой турок, происходящих из области Месхетияна Юго-Западе Грузии. Общая численность субэтнической группы составляет 550 тыс. В Узбекистане проживают от 10 до 15 тыс. турок-месхетинцев

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа на совещании по вопросам привлечения иностранных инвестиций президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что до конца 2018 года в республику необходимо привлечь $5,8 млрд прямых инвестиций.