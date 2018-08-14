Симферополь, 14 августа, 2018, 18:07 — ИА Регнум. После мусорного коллапса в Симферополе и отставки ответственного чиновника временно курировать сферу городского хозяйства в городе будет заместитель главы администрации Сергей Круцюк, который ранее занимался вопросами транспорта, связи и капстроительства. Об этом 14 августа сообщили руководитель администрации крымской столицы Игорь Лукашёв.

Alexander Klink Сортировка мусора

«Согласно распределению функциональных обязанностей, этим будет заниматься Круцюк Сергей Петрович. Вопрос санитарной очистки города будет находиться на моём личном контроле», — отметил Игорь Лукашёв, подчеркнув, что будет следить в режиме реального времени за всеми результатами мониторинга контейнерных площадок и работы по вывозу ТКО с территории города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Симферополя признали, что из-за несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок ситуация со стихийными свалками в Симферополе достигла размеров бедствия. По словам чиновников, причина в том, что большая часть мусороуборочной спецтехники старая, поэтому не выдерживает нагрузки и постоянно находится в ремонте.

За срыв работы по вывозу мусора заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк покинул свой пост.