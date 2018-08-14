Пермь, 14 августа, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В Перми из-за несогласованных с энергетиками земляных работ пострадали жители Индустриального района. Во второй половине дня 14 августа из-за аварии без света оказались более 9 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пермского филиала «МРСК Урала».

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Кроме жилого фонда под отключение попали и социально значимые объекты. Именно на них энергетики постарались в первую очередь восстановить электроснабжение.

Ликвидация аварии проходит поэтапно. В первый час свет дали на социально значимых объектах, затем по резервным схемам восстановили электроснабжение в домах, где проживает 2 тыс. человек. Ещё два часа ушло на подачу электричества в большинстве домов. Остается обесточенным жилой фонд на улицах Чердынской, Свиязева, Леонова.