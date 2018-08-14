Чебоксары, 14 августа, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор в отношении бывшего замминистра образования республики по делу о закупке блокираторов сотовой связи для использования на ЕГЭ. Сегодня, 14 августа, дело направлено на новое судебное рассмотрение, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора Чувашии Алексей Якушевич.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вместе с бывшим замминистра по уголовному делу проходит директор республиканского центра новых образовательных технологий. Дело было возбуждено в связи с закупкой в 2015 году блокираторов сотовой связи («глушилками»), на это было направлено из бюджета 8,7 млн рублей. «Глушилки» должны были использоваться на ЕГЭ, чтобы исключить возможность использования сотовых телефонов на экзаменах. В ходе разбирательств УФСБ по Чувашии установило, что были закуплены блокираторы, использование которых запрещено действующим законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшему заместителю министра инкриминировалось преступление, предусмотренное ч.4 ст.33 — ч.1 ст.285 УК РФ («Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями»). Суд первой инстанции оправдал фигурантов уголовного дела. Соответствующее решение вынес 29 июня 2018 года Ленинский районный суд Чебоксар. Кроме того, были вынесены частные постановления: в адрес руководителя следственного отдела УФСБ — о незаконном уголовном преследовании, в адрес прокуратуры — о незаконном утверждении обвинительного заключения по делу.

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Прокуратура обжаловала оправдательный приговор в апелляционном порядке, ссылаясь «на наличие в материалах уголовного дела доказательств причастности» к преступлениям. В надзорном ведомстве считают, что экс-замминистра «путем уговоров и дачи указаний подстрекала» руководителя центра новых образовательных технологий «к организации незаконной закупки оборудования».

«14 августа верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое судебное рассмотрение в ином составе судей. Также отменены частные постановления суда в адрес прокурора Чувашии и УФСБ», — сказал Алексей Якушевич.