Москва, 14 августа, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Если раньше в основе санкций лежало какое-нибудь всем понятное событие, то теперь поводом может стать что угодно. Так член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов прокомментировал в эфире передачи «Время покажет» на Первом появление законопроекта «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию», опубликованного 14 августа на сайте Конгресса США.

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«Раньше в основе санкций лежало событие, понятное всем, — сказал Морозов. — Например, Крым. Есть определенное событие, есть два подхода к тому, как его толковать. Сейчас же объяснить это (появление санкций — прим. ИА REGNUM ) невозможно. В основе санкций любой повод, трактуемый как угодно. Я не понимаю, как президент США может выполнить этот закон. Санкционная политика перестала быть тем, чем она была изначально. Теперь это элемент гибридной войны».

Напомним, как стало известно 14 августа, на сайте Конгресса США был опубликован текст законопроекта «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию».

Данный документ предполагает введение новых ограничений в отношении финансового сектора РФ. Например, резидентам США запретят участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу.

Кроме того, авторы законопроекта требуют «запрета на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определёнными проектами по добыче нефти в Российской Федерации».