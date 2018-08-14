Москва, 14 августа, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Замораживание президентом США Дональдом Трампом финансирования программы «Открытое небо» и наблюдательных полетов военных над США и Россией — это не отдельный шаг Белого дома, а составная часть внутренней политики США, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

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Ранее Соединённые Штаты приостановили сотрудничество с Россией в рамках международного договора по открытому небу. Об этом говорится в тексте закона о военном бюджете США на 2019 год, подписанном Трампом. В документе отмечается, что указанные ограничения могут быть отменены в том случае, если Москва будет соблюдать все условия договора, которые в настоящее время якобы не соблюдаются в полной мере.

На фоне антироссийской истерии в американских и европейских СМИ между действующим президентом США Трампом и его внутренними оппонентами идет своеобразное соревнование за звание «самого крутого русофоба».

Малейшая попытка даже заикнуться о нормализации отношений с Москвой тут же будет использована внутриполитическими противниками для обвинений в слабости, продажности или завербованности.

Отсюда происходят и дополнительные условия, при которых Вашингтон сочтет возможным продолжать реализацию программы «Открытое небо».

Россия должна отказаться от использования в таких полетах целого списка наблюдательной аппаратуры, не использовать полученные данные в разведывательных целях, а также подробно объяснять, с какой целью хочет провести воздушный мониторинг тех или иных территорий.

С другой стороны, США требуют разрешения летать над Москвой, Калининградской областью, Чечней, а также в районах границ с Абхазией и Южной Осетией. При этом американская стороны не намерена стеснять себя ни в использовании аппаратуры, ни в употреблении полученных данных.

Условия сформулированы так, чтобы на них невозможно было согласиться. Следовательно, Россия будет объявлена инициатором упразднения программы «Открытое небо».

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