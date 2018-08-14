Сухум, 14 августа, 2018, 17:37 — ИА Регнум. В Абхазии в ходе двусторонних тактических учений отрабатывалась защита войск от огня управляемых артиллерийских снарядов. Артиллерийский удар условного противника наносился корабельной артиллерией по «нашим» войскам. Не долетев до позиций войск, управляемые артиллерийские снаряды были уничтожены.

Vitaly V. Kuzmin Станция помех «Ртуть-БМ»

Для уничтожения снарядов использовались новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ». БМ означает, что система установлена на боевой машине, в данном случае на бронированном артиллерийском тягаче МТЛБ.

Принцип работы «Ртуть-БМ» заключается в следующем: комплекс включается во время артиллерийского налета, определяется рабочая частота вражеского радиовзрывателя на снаряде или ракете, посылается сигнал, который инициирует детонацию боеприпаса.

Время включения комплекса составляет миллисекунды, поэтому его сложно обнаружить заранее. «Ртуть-БМ» достаточно мобилен, может легко менять свое местоположение. На подготовку к действию необходимо всего лишь десять минут. Вероятность обезвреживания радиовзрывателя — до 0,8. Этот комплекс подавляет до шести радиоканалов одновременно, способен непрерывно работать до шести часов.

Один такой комплекс защитит войска от ракетных и артиллерийских ударов управляемыми боеприпасами на площади от двадцати до пятидесяти гектаров.

Комплекс «Ртуть-БМ» может отключить «мозги» и у американского «Джавелина». Ракета ПТРК «Джавелин», которая стоит тридцать тысяч долларов, после воздействия на нее летит по неуправляемой траектории, т. е. куда попало.

Комплекс «Ртуть-БМ» разработан и выпускается концерном «Радиоэлектронные технологии». Общая потребность Вооруженных сил РФ в подобных средствах РЭБ составляет сто машин. Первые десять армия получила еще в 2013 году.