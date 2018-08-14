Малоярославец, Калужская область, 14 августа, 2018, 17:32 — ИА Регнум. В Калуге 14 августа в Доме печати состоялся брифинг, в котором принял участие министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Министр Олег Калугин на брифинге

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, брифинг был посвящен предстоящему празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации и межрегиональному фестивалю «Россия — наш единый дом», который пройдет в городе Малоярославце 18 августа 2018 года.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Калужской области и федерального Агентства по делам национальностей с целью укрепления культуры межэтнических отношений, сохранения и популяризации многообразия культур народов России.

«Три года назад жители Малоярославца предложили провести в городе фестиваль национальных культур. Министерство эту идею поддержало, поскольку и сам город, и наш регион являются многонациональными. Идея была реализована, и следующий фестиваль превратился уже в региональный. В конце прошлого года Ассамблея народов России приняла решение о придании нашему мероприятию всероссийского статуса», — подчеркнул Олег Калугин, отвечая на вопросы журналистов.

На фестиваль приедут гости и участники из Москвы и Подмосковья, Крыма, Бурятии, Смоленской, Владимирской, Брянской, Костромской и других областей страны.

В программе предусмотрены выступления национальных музыкальных коллективов и отдельных исполнителей, показательные выступления по национальным видам спорта — штурмовой бой, мас-рестлинг, гагаузская борьба, лапта, перетягивание каната, городки, армрестлинг и многое другое, организация национальных подворий. Кроме того, подарком для всех станет выступление православного хора, оркестра инженерных войск Вооруженных сил РФ «За веру и Отечество», группы «Белый орел».