Екатеринбург, 14 августа, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Электропоезд до аэропорта «Кольцово» себя не оправдал. Об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков в прямом эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург».

Владислав Фальшивомонетчик Терминалы A и B аэропорта «Кольцово»

«Давайте честно скажем, что электричка, которая сегодня у нас ходит в «Кольцово», она себя не оправдала», — отметил вице-мэр.

При этом в качестве альтернативы он рассматривает строительство скоростной трамвайной ветки. Она свяжет микрорайон Химмаш, аэропорт и другие территории города, а также проследует в Арамиль и Сысерть. Правда, это займёт не один год.

Напомним, «аэроэкспресс» был запущен в 2008 году. Изначально в расписании значилось семь рейсов туда и обратно. Теперь — всего два. За много лет электричка так и не стала приносить прибыль.