Киев, 14 августа, 2018, 17:21 — ИА Регнум. На Украине политики и эксперты выражают своё возмущение относительно заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Украина не выполняет Минские соглашения.

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В частности депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник считает, что Россия трактует Минские соглашения так, как ей выгодно.

«Да, мы за мир, но на основе сильного, на основе исключительно победителя. В связи с этим давайте читать Минские соглашения совсем по-другому. Это не документ, это договоренность, это политико-дипломатический пакт, который в зависимости от статуса-кво может трактоваться сторонами так, как им выгодно, мы обязаны это делать», — сказал Винник 14 августа в эфире телеканала NewsONE.

Кроме того, украинский дипломат Вадим Трюхан считает, что заявление Лаврова было ответом на ввод очередных пакетов санкций США.

«Это такой асимметричный ответ коллективному Западу, и в том числе Украине, на анонс двух пактов санкций. Таким образом, Лавров транслирует позицию Путина: раз вы так с нами, то мы уйдем в глухую оборону и будем еще больше нагнетать ситуацию в Европе. В том числе в Украине. Поэтому после этого заявления Украине нужно быть очень осторожной и ждать провокаций на общих границах: как на Донбассе, так и в Крыму», — сказал Трюхан, передает «ПолитНавигатор».

Он призвал Киев определиться с позицией по Донбассу.

«Мы сами должны инициировать, какие компромиссы нас устроят. Либо мы принимаем формулу Аденауэра: мы ни о чём с Россией не договариваемся, а концентрируемся на подъеме собственной экономики и возвращении Украины в европейскую семью народов. А потом уже будем говорить про реинтеграцию. Но дальше ждать, пока мимо проплывет тело врага, уже невозможно. Потому что этот враг не собирается помирать и проплывать мимо нас», — считает Трюхан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках Пятого каспийского саммита глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», не выполняются.

По его словам, Украина отказывается отводить тяжелые вооружения от линии соприкосновения и разводить силы и средства. Лавров в очередной раз призвал Украину согласиться на выполнение так называемой «формулы Штайнмайера» в решении конфликта на Донбассе.

«Это была договоренность, закрепленная главами государств. Она не выполняется, поэтому мы попросили наших коллег, которые хотят вновь собирать «нормандскую четверку» на высшем уровне, хотя бы из уважения к главам государств, сделать это после того, как предыдущие соглашения будут воплощены в жизнь», — сказал Лавров.

Напомним, так называемая «формула Штайнмайера» была предложена в конце 2015 года тогдашним главой МИДа Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Она прямо противоречит последовательности пунктов Минских соглашений.

В частности, алгоритм формулы предусматривает первоочередное выполнение политических пунктов Минских соглашений, а потом вопросов безопасности. Так, сначала запускается в действие закон о выборах в «отдельных регионах» Донбасса, потом отводятся войска. После проведения выборов и их признания ОБСЕ Донбассу предоставляется особый статус. А после этого — полный вывод «незаконных вооруженных формирований» и возвращение Украине контроля над границей.

12 февраля 2015 года был подписан «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Минск-2). Под соглашения стоят подписи пенсионера, экс-президента Украины Леонида Кучмы, представителя ОБСЕ Хайди Тальявини, посла России на Украине Михаила Зурабова, а также глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.