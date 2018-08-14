Астана, 14 августа, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Акимат (администрация) Восточно-Казахстанской области самостоятельно справится с ростом цен на уголь в регионе, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Роман Скляр. Об этом 14 августа сообщает издание InformBuro.

Уголь

По словам вице-министра, у региональных властей есть рычаги, которые они могут применить для нормализации ситуации в области. Скляр добавил, что цены на уголь в Восточно-Казахстанской области будут такими же, как на территории всей республики, с учетом транспортных расходов. Стоимость одной тонны угля в Казахстане составляет от 11 до 16 тыс. тенге (от 2045 до 2974 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года в Казахстане было добыто 60 млн тонн угля, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Более половины угля направляется на электростанции.