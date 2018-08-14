Москва, 14 августа, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Компания Nord Stream 2 AG получила все необходимые разрешения для прокладки участка газопровода «Северный поток — 2» по территории Российской Федерации. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба компании.

ekoavrasya.net Строительство газопровода

Компания сообщается, что Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Российской Федерации выдала разрешение на укладку участка газопровода «Северный поток — 2» в российских территориальных водах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разрешения на прокладку «Северного потока — 2» в своих территориальных водах ранее выдали власти Финляндии, Швеции и Германии.

Разрешение пока не выдали только власти Дании, и, судя по всему, они не собираются этого делать. Но это не помешает прокладке газопровода, так как его можно проложить в обход датских территориальных вод с незначительным удлинением нитки.