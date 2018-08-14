Чебоксары, 14 августа, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Японская компания Fujikura хочет закрыть производственный участок в Чебоксарах. Планируется, что это произойдёт «в ближайшие несколько месяцев». Причиной стала экономическая нерентабельность производства, сообщили ИА REGNUM в минэкономразвития Чувашии.

Kamemaru2000 Офис Fujikura

Fujikura уведомила о планах закрытия производственного участка в городе Чебоксары в ближайшие несколько месяцев.

«Решение принято из-за экономической нерентабельности в связи со скачками курса евро к рублю и снижением покупательской способности на автомобильном рынке. Руководство компании уведомило сотрудников о закрытии завода, также проинформированы органы занятости, чтобы оказать поддержку сотрудникам компании в поиске новых рабочих мест», — говорят в министерстве экономики.

Высвобождаемые работники получат единовременные выплаты: три среднемесячных заработка и вознаграждение в последний рабочий день. Региональные власти подчёркивают, что работники предприятия получат «полный спектр государственных услуг в сфере занятости населения».

В минэкономики отмечают, что в настоящее время правительство Чувашии ведёт переговоры с компанией APTIV «по вопросу локализации на территории республики производства электротехнических изделий для автомобильной промышленности».

Напомним, участок Fujikura в Чебоксарах был запущен в октябре 2015 года, здесь производят жгуты кабелей для автомобилей. Региональные власти тогда заявляли, что объем инвестиций в реализацию проекта по созданию завода «Фуджикура Аутомотив РУС Чебоксары» в Чувашии превысил 260 млн рублей. В японской компании тогда пояснили, что при выборе площадке остановились на Чувашии, так как специфика производства требует «большого количества ручного труда, поэтому нам необходимо привлекать много персонала». На момент запуска на предприятии в Чебоксарах трудились 125 человек, ожидалось их число довести до 400. Многие сотрудники прошли обучение в европейских филиалах компании.