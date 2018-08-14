Брянск, 14 августа, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В Брянске 180 человек, которые покупали квартиры у муниципального предприятия «Брянскгорстройзаказчик», получили ключи от квартир. Как сообщила 14 августа пресс-служба правительства Брянской области, ключи получили люди, обманутые при строительстве дома по адресу Чернышевского, 2а.

Ключ от квартиры

Дом начали строить еще в 2010 году. Все квартиры были проданы по договорам долевого участия, однако сдать его вовремя муниципальное предприятие не смогло. Дом начали достраивать только в феврале 2018 года. В пресс-службе также отметили, что всего до недавнего времени в регионе обманутыми дольщиками были признаны 286 человек. Все они покупали квартиры у муниципального предприятия. Сейчас в отношении руководителей МУПа «Брянскгорстройзаказчик» ведется расследование уголовного дела.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году проблемы брянских обманутых дольщиков обсуждались в Госдуме. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на особый контроль решение проблемы обманутых дольщиков, которые вложили деньги в строительство домов МУПом «Брянскгорстройзаказчик».

Отметим, что в марте 2017 года Брянская область вошла в число регионов, где были выявлены нарушения при долевом строительстве. Генпрокуратура РФ выяснила, что, к примеру, при строительстве в городе Карачев застройщики неправомерно привлекли для строительства более 4 млн рублей по предварительным договорам купли-продажи.