Кострома, 14 августа, 2018, 16:24 — ИА Регнум. На птицефабрике «Костромская» будут уничтожены 400 тысяч кур. В четырех из восьми цехов птицефабрики был обнаружен вирус птичьего гриппа, который смертелен для птиц и неопасен для человека, сообщаетГТРК «Кострома».

Nemetz33 Куры в клетке

Для предотвращения распространения заболевания закрыт доступ на птицефабрику для транспорта и посторонних лиц. Запрещен ввоз и вывоз за пределы территории очага инфекции инкубационных яиц, живых птиц, мяса птицы, а также всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок, пуха и пера.

Помимо этого утверждены профилактические меры по распространению инфекции в близлежащих населенных пунктах. Здесь будут проведен учет и профилактическая вакцинация поголовья птиц.

ИА REGNUM напоминает, что 10 августа 2018 года вирус птичьего гриппа был обнаружен на птицефабрике «Костромская». Это второй случай заражения кур за последние годы.

Ранее, в декабре 2017 года на той же птицефабрике была зафиксированавспышка этого заболевания. Тогда вся продукция фабрики была снята с продажи, а на самом предприятии введен карантин. При этом отмечалось, что обнаруженный вирус группы А подтипа Н5 для человека неопасен. На фабрике была проведена полная дезинфекция, а все поголовье — более 600 тысяч кур — уничтожено.

В марте 2018 года карантин был снят. После этого на предприятии в течение трех месяцев действовал запрет на вывоз инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.