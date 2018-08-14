Екатеринбург, 14 августа, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Четыре города-спутника Екатеринбурга будут связаны трамвайным сообщением. Об этом вице-мэр Андрей Корюков заявил в программе «Открытая студия. Екатеринбург» по телеканалу «41 Домашний».

Цитата из х/ф «Раба любви». Реж. Никита Михалков. 1977. СССР Трамвай

Среди таких городов — Верхняя Пышма. Туда скоростной трамвай пойдёт уже через два года. План работ составлен, ответственные организации определены.

Вторым трамвайное сообщение, скорее всего, примет Берёзовский. Как отметил Корюков, там из трёх возможных маршрутов предстоит выбрать один. На это уйдёт примерно год.

Также в планах — протянуть трамвайные ветки в Сысерть и Арамиль. Кроме того, напомним, чиновники подумывают о создании железнодорожного кольца вокруг Екатеринбурга.