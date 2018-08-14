Ново-Огарево, Московская область, 14 августа, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Рабочая встреча президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым состоялась сегодня, 14 августа, в Ново-Огарёво. Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Псковской области.

Kremlin.ru Рабочая встреча президента Владимира Путина с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым

«Проблем много у вас, и они достаточно остро стоят перед областью. Поэтому нужно на них сосредоточить своё внимание. И самое главное — это, конечно, необходимость увеличения доходов граждан. Это совершенно очевидная вещь», — заявил Владимир Путин.

Он также сообщил, что в регионе достаточно остро стоят демографические проблемы.

«Надо посмотреть, что с медициной происходит, проанализировать, и нужно сделать предложения», — отметил президент.

Михаил Ведерников, в свою очередь, отчитался перед главой государства об обеспечении транспортной доступности региона. По его словам, шаги по приватизации авиакомпании «Псковавиа» «не только позволят выйти компании из кризиса, но и даст ей новый виток развития». Врио главы региона сообщил о возобновлении авиаперевозок по маршруту Псков — Москва с октября 2018 года, отметив, что авиакомпания «Азимут» согласилась на эти полёты «без дополнительных дотаций из регионального бюджета». Кроме того, Ведерников рассказал президенту о запуске скоростного поезда «Ласточка» по маршруту «Псков — Санкт-Петербург».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, псковская авиакомпания «Псковавиа» из-за кризиса приостановила полёты, а поезд из Пскова в Санкт-Петербург ранее ходил только один раз в неделю из-за того, что часть железнодорожных путей между городами не электрифицирована.

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