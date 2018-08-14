Хартум, 14 августа, 2018, 16:05 — ИА Регнум. По меньшей мере 23 человека погибли и более 45 тыс. пострадали от ливней, поразивших Судан в течение месяца, сообщает агентство Prensa Latina 14 августа со ссылкой на официальные источники.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР За стеной дождя

Почти 9 тыс. семей потеряли свои дома из-за наводнений. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГД) сообщает, что осадками наиболее затронуты территории, граничащие с Кенией и Южным Суданом. По подсчету специалистов, в сезон муссонов с июня по октябрь каждый год терпят бедствие 200 тыс. суданцев.

УКГД отмечает поддержку национального Красного креста и Управления ООН по делам беженцев, но призывает к расширению международной помощи для поставки воды, продовольствия и необходимых услуг в пострадавшие районы.