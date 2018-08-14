Москва, 14 августа, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Количество проездов по платным трассам в России за полгода выросло на четверть. Об этом 14 августа пишут «Известия» со ссылкой на данные госкомпании «Автодор».

Въезд на платную автомагистраль

За шесть месяцев 2018 года зафиксировано 45,8 млн проездов по платным трассам. В том же периоде 2017 года их было на 26% меньше.

В компании рост показателя объяснили как увеличением потока автомобилей, так и вводом новых участков в эксплуатацию. Так, в Тверской и Новгородской областях стала доступна скоростная автодорога М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

Транспондерами — устройствами для бесконтактной оплаты — российские автомобилисты также пользуются чаще. В 2017 году их использовали около трети водителей, в 2018 году — около 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в будущем новые платные дороги могут появиться в Челябинской области и Краснодарском крае. В первом случае трассу проложат через опасный перевал, во втором речь идет об участке длиной 170 км между поселком Джубга и Сочи.

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