Париж, 27 февраля, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Западные союзники определятся с третьими странами для их дальнейшего привлечения к поставкам боеприпасов Украине, заявил 27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон.

Официальный сайт президента Франции Эммануэль Макрон

На пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже Макрон подчеркнул, что приоритетом являются боеприпасы.

«Мы намерены использовать все наши запасы из стран, где есть снаряды, и хотим определить третьи страны, которые можно привлечь в плане разных категорий снарядов, а также пойти в третьи страны за новыми решениями в плане производства и закупок разных составляющих, в особенности пороха», — говорится в заявлении Макрона, трансляцию которого вёл в соцсети Х официальный аккаунт Елисейского дворца.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что ВСУ продолжат отступать под натиском российской армии, и Украина будет ежедневно терять новые территории. Соотношение сил Украины и России составляет один к семи, добавил он.

Немецкое издание Tagesschau 24 февраля написало о невозможности победы ВСУ даже с миллионом снарядов. Военный эксперт Хендрик Реммель отметил, что у российской армии такое превосходство в артиллерийских боеприпасах, которое ВСУ не сумеют преодолеть. По его словам, одного миллиона снарядов не хватит Украине, чтобы сравняться с российским темпом стрельбы.

Глава министерства промышленности и оборонной промышленности страны Александр Камышин отметил неспособность Запада покрыть потребности ВСУ в боеприпасах. Он добавил, что Украина уже утроила производство вооружения, и теперь свыше 500 предприятий работают на оборонную сферу. Однако даже с учётом этого потребности ВСУ превосходят производственные мощности всех западных стран, констатировал Камышин.