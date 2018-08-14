Москва, 14 августа, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В первой декаде августа максимальная процентная ставка по рублевым вкладам подросла до 6,32%. Об этом сообщает 14 августа пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«I декада августа — 6,32%», — говорится в сообщении регулятора.

Значение было определено по итогам мониторинга кредитных организаций, лидирующих по объёму депозитов физических лиц. В их числе такие банки, как Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк и другие.

В первой декаде июля значение составляло 6,39%, во второй декаде уменьшилось до 6,33%. К концу июля максимальная ставка по рублевым вкладам составила 6,31%.