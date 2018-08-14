Тель-Авив, Израиль, 14 августа, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Властям Израиля поступило предложение о предоставлении площадки для проведения «Евровидения — 2019». О своей готовности предоставить два павильона в тель-авивском выставочном центре «Ганей Тааруха» заявил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тель-Авив

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Евровидение — 2019 пройдет в Израиле несмотря на проблемы с финансированием

«В стране снова нет взрослого, который возьмет на себя ответственность. Они уже упустили Месси, а теперь готовы упустить Евровидение», — написал Хульдаи на своей странице в социальной сети Facebook.

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https://www.facebook.com/ron.huldai/photos/a.329429810425460.66775.284075141627594/2053551081346649/

Отмечается, что муниципалитет Тель-Авива готов присоединиться к усилиям страны и предоставить залы на безвозмездной основе сроком на три месяца. Таким образом, это позволит государственной корпорации телерадиовещания «Кан» сэкономить 21 миллион шекелей.

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Как сообщало ИА REGNUM, право провести у себя в стране «Евровидение — 2019» Израиль получил после победы певицы Нетты Барзилай на 63‑м международном песенном конкурсе, который проходил в Лиссабоне. Однако проведение конкурса в Израиле пока находится под вопросом. Завтра вечером, 14 августа, истекает отведенный Израилю срок для внесения финансовых гарантий в размере €12 млн. Если деньги на счёт Европейского вещательного союза (EBU) не поступят, то Израилю придётся отказаться от проведения конкурса. При этом пока также не определён город, в котором могло бы пройти это музыкальное мероприятие. Так, EBU предпочёл бы провести «Евровидение — 2019» в любом городе Израиля, кроме Иерусалима, который не будет вызывать политических и других споров. При этом министр по делам культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила, что песенный конкурс пройдёт либо в Иерусалиме, либо страна полностью откажется от его проведения.