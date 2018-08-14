Москва, 14 августа, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch проанализировало состояние «проблемных» кредитов в капитале 20 крупнейших российских банков. Об этом пишет 14 августа «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По мнению аналитиков агентства, говорится в материале издания, наибольший объем не покрытых резервами рискованных кредитов на текущий день показывает Абсолют-банк, банк «Зенит», ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Сбербанк и Альфа-банк.

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Отмечается, что у Абсолют-банка суммарный показатель кредитов второй и третьей стадий составляет 539%, у банка «Зенит» — 189%, у ВТБ — 95%, у банка «Санкт-Петербург» — 76%, у Сбербанка — 64% и у Альфа-банка — 61%.

Как сообщало ИА REGNUM, в распространённом 13 июня пресс-релизе международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по росту экономики России в 2018—2019 годах. Отмечается, что прогноз роста ВВП России в 2018 году понижен с ожидавшихся в марте 2% до 1,8%, в 2019 году — с 2% до 1,9%.

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