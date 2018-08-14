Краматорск, ДНР, 14 августа, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Новый глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА), генерал службы безопасности Украины (СБУ) Александр Куць провел встречу с делегацией агентства США по международному развитию (USAID), сообщает 14 августа «Укринформ».

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Согласно сообщению, стороны встретились в Краматорске и обсудили дальнейшее сотрудничество. Так, USAID намерено вкладывать средства в развитие малого и среднего бизнеса в регионе, а также институтов гражданского общества.

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Напомним, ранее глава бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брок Бирман заявил, что территория Донбасса, подконтрольная Украине, получит $150 млн в течение пяти лет от агентства. При этом цель финансовой помощи — «устранение влияния кремлевской агрессии».