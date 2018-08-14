Москва, 14 августа, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Полностью готовый бизнес в Соединённых Штатах, который даст возможность получить гражданство США, предлагает приобрести некий Алексей из Москвы. Соответствующее объявление он разместил на одном из сайтов по покупке и продаже товаров и услуг.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Чемодан с деньгами

Так, потенциальным покупателям предлагают автозаправочную станцию и магазин в городе Юкай американского штата Калифорния. Отмечается, что земля (2 тыс. кв. м.), а также здания находятся в собственности. При этом магазин ежемесячно даёт прибыль в размере почти $90 тысяч.

Автор объявления обещает оформить документы, необходимые для передачи собственности, а также помочь с заявкой на получение гражданства. Стоимость бизнеса оценена в 100 млн рублей.