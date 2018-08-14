Ставрополь, 14 августа, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста вызвано необходимостью, рано или поздно в России придется это делать, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Зоболев.

Диего Веласкес. Пожилая женщина, жарящая яйца. 1618

Повышать возраст необходимо, потому что, во-первых, экономическое положение страны не очень устойчивое, а, во-вторых, надо думать не о сегодняшнем дне, а о будущих поколениях тоже. Появятся дополнительные накопления, появится запас прочности. Кроме того, в России вырос средний прожиточный минимум. что говорит об улучшении качества жизни.

«При этом вызывает тревогу уровень жизни в некоторых субъектах РФ, они все в разных позициях, где-то люди живут очень хорошо (Москва, Санкт-Петербург), а в некоторых регионах население живёт очень бедно. Этот экономический разрыв необходимо сбалансировать. Кроме того, надо прекратить дебаты вокруг пенсий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Этого не стоит делать, сегодня как никогда нужна консолидация общества, а не разобщенность», — высказал свое мнение Зоболев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»