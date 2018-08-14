Астана, 14 августа, 2018, 14:40 — ИА Регнум. За семь месяцев 2018 года в Казахстане добыто 52,9 млн тонн нефти и конденсата, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 14 августа издание «Казинформ» со ссылкой на министра энергетики республики Каната Бозумбаева.

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За отчетный период на месторождении Кашаган было добыто 7,37 млн тонн нефти, на Тенгизе — 17,2 млн тонн, Карачаганаке — 7,3 млн тонн.

За семь месяцев Казахстан экспортировал 42,8 млн тонн нефти, что на 6,1% больше, чем годом ранее. Объем переработки составил 9,17 млн тонн, объем производства нефтепродуктов — 6,38 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-мае 2018 года объем добычи нефти в Казахстане увеличился на 6%, до 37,7 млн тонн. До конца 2018 года в Казахстане планируют добыть 87 млн тонн нефти.