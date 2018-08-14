Чайковский, Пермский край, 14 августа, 2018, 14:27 — ИА Регнум. В Чайковском Пермского края осуждён бывший полицейский. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

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В ноябре 2017 года в ночное время экс-страж порядка применил насилие в отношении задержанного молодого человека. Полицейские заметили у парня признаки алкогольного опьянения и хотели насильно заставить местного жителя пройти процедуру медосвидетельствования. Один из правоохранителей применил физическую силу и нанёс молодому человеку телесные повреждения.

Случай насилия повлёк служебную проверку и возбуждение уголовного дела. Агрессивный полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Суд вынес приговор, согласно которому бывший сотрудник полиции проведёт в колонии общего режима три года. Кроме того, фигурант лишён на два года права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти. Приговор в законную силу не вступил.