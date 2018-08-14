Калуга, 14 августа, 2018, 14:22 — ИА Регнум. В Калужской области после ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого пострадали девять человек, решено провести проверку всех местных перевозчиков на соблюдение техники безопасности. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова, также назначена уголовно-процессуальная проверка самого инцидента в Авчурино.

40.мвд.рф Место ДТП.

Следователи проверят соблюдение требований, предъявляемых к водителям и техническому состоянию транспортных средств в компаниях, оказывающих услуги перевозки. По результатам проверки данному будет дана правовая оценка в соответствии со статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, утром 14 августа 2018 года вблизи деревни Авчурино Ферзиковского района Калужской области микроавтобус с 23 пассажирами в салоне внезапно съехал на обочину и перевернулся. Пригородный автобус марки «Донг Фенг» следовал по маршруту в Авчурино. По предварительным данным, пострадали девять человек, они получили травмы различной степени тяжести.