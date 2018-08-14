Москва, 14 августа, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Стремления США непрерывно увеличивать свой военный бюджет никак не связаны с реальностью, уверен политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о выделении Пентагону в 2019 финансовом году порядка 716 млрд долларов из бюджета США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Прежде всего это, конечно, потрясание военной дубинкой, — сказал Шаповалов. — Использование вооружённых сил и ВПК в качестве угрозы для внешних оппонентов и союзников, поскольку в последние годы американская экономика теряет свой динамизм, теряет свои позиции, и США стремятся восполнить эти провалы таким образом. Там, где раньше работали американские деньги, теперь в большей степени работает фактор вооружений».

При этом Шаповалов уточнил, что в действительности никто не угрожает войной США.

«Это США угрожают войной другим странам, проводят операции и оккупируют чужие территории, — обратил внимание эксперт. — Но никаких реальных угроз, которые бы требовали дальнейшего увеличения бюджета, нет. Ни РФ, ни Китай, ни какие-либо другие страны США не угрожают. Речь идёт о совершенно обратной ситуации. США постепенно теряют позиции экономического лидерства и стремятся восполнять эти потери путём накачивания военных бюджетов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп санкционировал выделение Пентагону в 2019 финансовом году порядка 716 млрд долларов.

Соответствующий документ, подписанный президентом США, предусматривает увеличение числа военнослужащих на 15,6 тыс. человек. Всего в сухопутных силах США будут служить более 487 тыс. человек, во флоте — более 335 тыс., в ВВС — более 329 тыс. и в Корпусе морской пехоты США — более 186 тыс.

В бюджете заложено приобретение для нужд ВВС 77 истребителей F-35 и постройка 13 новых боевых кораблей для американского флота.