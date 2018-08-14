Калуга, 14 августа, 2018, 14:02 — ИА Регнум. В Калужской области в ходе исследования 214 проб молочной и мясной продукции в 46 образцах обнаружили признаки фальсификации сырьевого состава. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Пробы были взяты в течение 7 месяцев 2018 года. Основная часть выявленного фальсификата приходится на молочную продукцию: 38 образцов молока, масла, творога. Таким образом, не менее 18% проб молочной продукции, отобранных в торговой сети и бюджетных учреждениях социальной сферы, фальсификат.

По мнению специалистов, кроме риска для здоровья потребителей, такая ситуация опасна с экономической точки зрения — качественная продукция добросовестных производителей становится неконкурентоспособной, так как стоит дороже, а снижение закупочных цен на качественное сырое молоко подрывает экономику всей отрасли молочного скотоводства.

Между тем, как заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, регион по увеличению объемов производства молока занял первое место в России:

«Темпы хорошие, по увеличению объемов производства молока мы первое место в стране заняли, — сказал калужский губернатор. — Но нам нужно думать об увеличении в разы, наша цифра — это миллион тонн молока, что вполне достижимо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области по результатам проверок было забраковано и изъято из реализации 25 партий молочной продукции и выписано штрафов на сумму более 1 млн рублей.