Оренбургская область, 14 августа, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Возле села Городище Оренбургского района в Оренбуржье местный краевед Василий Колосов обнаружил уникальную находку — «дерево из мамонтовой эпохи». Сейчас учёные строят гипотезы и изучают каршу, сообщил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Русского географического общества, научный руководитель Института степи УрО РАН (Оренбург) Александр Чибилёв.

Институт степи РАН «Дерево мамонтовой эпохи»

Подъезд к уникальному дереву затруднителен. Учёные считают, что место находки — в музее. Но сначала надо провести исследования, определить возраст и породу дерева. Необходим радиоуглеродный анализ. Базы для такого изучения в Оренбуржье нет. Экспертизы планируют провести в Екатеринбурге и Москве.

По словам Чибилёва, можно фантазировать по поводу того, что дерево принесло на территорию региона во время таяния ледника. Но у учёного более приземлённая версия — в давние времена в Предуралье произрастали смешанные хвойно-широколиственные леса, в том числе лиственница. Найденному дереву, по предварительным данным, более 11 тыс. лет.

В институте степи Российской академии наук отметили, что дерево, торчащее из обрыва Урала под Городищами, совершенно не похоже на обычные карши. Во-первых, подобных стволов нет у современных древесных обитателей поймы. Во-вторых, основная часть ствола, вероятно, с комлем, находится в толще пойменных отложений на глубине примерно 4 метров. Длина ствола, висящего над водой, составляет примерно 5 метров.

Александр Чибилёв обратил особое внимание на то, что деревья, как правило, принесённые водой и находящиеся в воде, начинают гнить и уничтожаются спустя 40−50 лет. Что касается лиственницы, то она с течением времени, можно сказать, каменеет, но есть возможность её распилить. Например, из российской лиственницы сделаны сваи в Венеции, дерево с годами становится только прочнее. Учёные считают, что Урал обнажил в Городище именно лиственницу.

«Есть каменные деревья, где древесина замещена кремнезёмом, это, например, окаменевшие деревья пермского периода, широко распространенные в Оренбуржье. У нас же случай затвердевшей древесины. Будем продолжать исследования этого «подарка» Урала», — сказал учёный.