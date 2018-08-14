Красногорск, 14 августа, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Жители Подмосковья оставили на портале «Добродел» около 177 тыс. предложений по ремонту и благоустройству дорог на 2019 год. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 14 августа. Всего в опросе приняли участие 28,6 тыс. человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

«На портале было представлено более 35,8 тыс. дорог, по которым оставлено свыше 176,9 тыс. предложений и комментариев. Наиболее популярными категориями стали: ремонт дорог, где оставлено 40,8 тыс. предложений, перевод дороги в асфальтобетонную — 23,4 тыс., строительство тротуаров — 10,3 тыс., установка освещения — 8 тыс. предложений, — сообщил Тресков.

Самыми активными оказались жители муниципалитетов за пределами ЦКАД, в частности, Павловского Посада, Клина, Шатуры и Зарайска. Меньше всего предложений поступило из городских округов Протвино, Серпухов и Дзержинский. Первый этап по сбору заявок на ремонт и благоустройство дорог в Подмосковье на 2019 год проходил на портале «Добродел» с 1 июня по 31 июля. Вторым этапом станет голосование по ремонту дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в Подмосковье благоустроено около 50% территорий, в 2017 году было приведено в порядок 5,5 тыс. км дорог. В ближайшие три года в регионе планируется сделать акцент на перевод внутригородских и областных дорог на регламентный режим, когда, не дожидаясь образования ям, с дорог своевременно снимается верхний слой.

Читайте подробнее: В Подмосковье планируют запустить программу по превентивному ремонту дорог